МИД готовит визит Януковича в Испанию

Министры иностранных дел Украины и Испании Константин ГРИЩЕНКО и Мигель Анхель МОРАТИНОС обсудили детали будущего визита Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА в Мадрид.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе МИД Украины, отметив, что встреча глав внешнеполитических ведомств состоялась в понедельник в Нью-Йорке, где началась конференция по рассмотрению действия Договора о нераспространении ядерного оружия.

Между тем в МИД не уточнили, когда именно состоится визит В.ЯНУКОВИЧА в Испанию.

В то же время в ходе встречи министры обменялись мнениями по наиболее актуальным вопросам украинско-испанского сотрудничества. В частности, речь шла о продолжении политического диалога, развитии договорно-правовой базы двусторонних отношений, перестройке торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества, а также европейской интеграции Украины в контексте председательства Испании в ЕС в первом полугодии в 2010 г.

М.А.МОРАТИНОС пригласил К.ГРИЩЕНКО посетить Испанию с визитом. Приглашение было с благодарностью принято, отметили в пресс-службе.

Кроме того, во время встречи отмечалась необходимость продолжения переговоров относительно внесения изменений и дополнений в Соглашение между Украиной и Испанией о социальном обеспечении граждан от 7 октября 1996 года и Административного договора о порядке его применения от 17 января в 2001 г.

Собеседники также выразили заинтересованность в активизации двустороннего сотрудничества в культурно-гуманитарной сфере.