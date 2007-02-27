Огрызко поехал в Москву поговорить про Черноморский флот РФ

Сегодня в Москве проходит четвертое заседание подкомиссии по вопросам функционирования Черноморского флота Российской Федерации и его пребывания на территории Украины украинско-российской межгосударственной комиссии.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил на брифинге руководитель пресс-службы Министерства иностранных дел Украины Андрей ДЕЩИЦА.

По его словам, украинская сторона рассматривает работу в рамках этой подкомиссии как один из главных путей решения актуальных и острых вопросов, связанных с временным пребыванием ЧФ РФ на территории Украины.

В ходе сегодняшнего заседания подкомиссии планируется обсудить результаты заседаний пяти двусторонних рабочих групп по отдельным проблемам ЧФ РФ, которые созданы в рамках подкомиссии, ход инвентаризации земельных участков и государственного имущества Украины, переданных в пользование ЧФ РФ.

Кроме того, стороны обсудят навигационно-гидрографическое обеспечение безопасности мореходства в Черном и Азовском морях, вопрос юрисдикции и правовых аспектов функционирования военных формирований и правоохранительных органов ЧФ РФ на территории Украины.

Участники заседания также обсудят вопрос экологической безопасности и охраны окружающей природной среды и военно-политическую проблематику.

Делегацию Украины возглавляет исполняющий обязанности министра иностранных дел, председатель украинской части подкомиссии Владимир ОГРЫЗКО, российскую – статс-секретарь, заместитель министра иностранных дел России, председатель российской части подкомиссии Григорий КАРАСИН.