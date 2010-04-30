Янукович взялся за переписывание Конституции

С учетом выводов Венецианской комиссии и Резолюции Парламентской Ассамблеи Совета Европы Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ поручил подготовить и внести на рассмотрение Верховной Рады проект закона «О внесении изменений в Конституцию Украины».

Об этом говорится в сообщении пресс-службы главы государства, размещенном на официальном сайте Президента Украины

В сообщении отмечается, что “во исполнение договоренностей, достигнутых 27 апреля во время рабочего визита Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА во Французскую Республику для участия во второй части сессии ПАСЕ, и по результатам встреч с руководством Совета Европы глава государства дал правительству ряд поручений”.

Также В.ЯНУКОВИЧ поручил доработать и внести на рассмотрение Верховной Рады проекты законов «О реформировании государственных и коммунальных печатных средств массовой информации», «О защите профессиональной деятельности журналистов» и «О внесении изменений в Закон Украины «Об информации».

Еще один законопроект, который должен быть подготовлен в соответствии с выводами Венецианской комиссии и рекомендациями ПАСЕ и внесен в установленном порядке на рассмотрение Верховной Рады Украины, – новая редакция Закона Украины «О прокуратуре».

Президент поручил также доработать и внести на рассмотрение парламента, в частности, проект Уголовного процессуального кодекса Украины, а также - разработать и внести на рассмотрение Верховной Рады проект закона «О внесении изменений в уголовно-исполнительное законодательство Украины» относительно передачи государственной уголовно-исполнительной службы в систему органов юстиции, создания института пробации, обеспечения соблюдения прав осужденных и лиц, взятых под стражу, в соответствии с Европейскими пенитенциарными правилами.