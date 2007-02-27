Янукович: США забыли спросить Украину и Россию
09:29, 27 февраля 2007Политика
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Премьер дал интервью немецкому изданию
Соединенным Штатам Америки следовало обсудить с Украиной и Россией планы размещения элементов своей противоракетной обороны в Польше и Чехии, считает премьер-министр Украины Виктор ЯНУКОВИЧ.
В интервью немецкому изданию "Хандельсблатт" В.ЯНУКОВИЧ сказал, что подобное решение должно приниматься только после широкого европейского обсуждения, передает радио «Свобода».
Планы США разместить элементы ПРО в Польше и Чехии ранее вызвали крайне резкую реакцию России.
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