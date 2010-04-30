Путин еще обещает деньги в кредит

ВТБ предоставит Министерству финансов Украины кредит в сумме 500 млн. долл. США.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал премьер-министр Российской Федерации Владимир ПУТИН сегодня в Сочи в ходе заседания межправительственного комитета по вопросам экономического сотрудничества украинско-российской межгосударственной комиссии.