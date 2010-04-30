Януковича «лепят» по образу Путина?

Заместитель директора Агентства моделирования ситуаций (АМС) Алексей ГОЛОБУЦКИЙ считает, что новая власть в Украине пытается модернизировать образ Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА по образцу бывшего Президента России Владимира ПУТИНА.

Об этом говорится в комментарии А.ГОЛОБУЦКОГО, переданном агентству УНИАН.

«Сегодня абсолютно очевидны намерения окружения ЯНУКОВИЧА реализовать так называемый «путинский сценарий» внутриполитического позиционирования власти. Именно для этого происходит апелляция к маргинальной проблематике, откровенная поддержка ностальгических тезисов, жесткое игнорирование оппозиции, демонстративная разработка российского направления, радикальное отторжение политических ценностей предыдущей власти. ЯНУКОВИЧА пытаются представить в качестве сильного политика, свысока наблюдающего за потугами оппозиции пробиться в информационное пространство и достучаться до избирателя», - считает эксперт.

В то же время А.ГОЛОБУЦКИЙ предполагает, что в Украине невозможно будет скопировать и реализовать подобные политические методы. «Необходимыми предпосылками такого позиционирования является тотальный контроль над СМИ, введение эффективной пропаганды, слабость и разобщенность оппозиции с перспективой ее маргинализации и персональная мощь представителей власти. В случае с окружением ЯНУКОВИЧА можно лишь говорить о предпосылках к монополизации информпространства. При этом система власти не обновляется, эффективность ее остается на прежнем низком уровне. Поэтому при наличии сильной оппозиции реализовать «путинский сценарий» в Украине будет невозможно», - убежден А.ГОЛОБУЦКИЙ.