Янукович уволил адмирала Тенюха
15:37, 30 апреля 2010Политика
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...с правом ношения военной формы
|Игорь Тенюх
Об этом говорится в указе В.ЯНУКОВИЧА, текст которого размещен на сайте главы государства.
И.ТЕНЮХ уволен в запас по состоянию здоровья с правом ношения военной формы одежды.
Как сообщал УНИАН, Президент Украины своим указом 17 марта 2010 года освободил адмирала И.ТЕНЮХА от должности командующего ВМС Украины и зачислил его в распоряжение министра обороны.
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