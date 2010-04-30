Янукович уволил адмирала Тенюха

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ уволил бывшего командующего Военно-Морскими силами Вооруженных сил Украины Игоря ТЕНЮХА с воинской службы.

Об этом говорится в указе В.ЯНУКОВИЧА, текст которого размещен на сайте главы государства.

И.ТЕНЮХ уволен в запас по состоянию здоровья с правом ношения военной формы одежды.

Как сообщал УНИАН, Президент Украины своим указом 17 марта 2010 года освободил адмирала И.ТЕНЮХА от должности командующего ВМС Украины и зачислил его в распоряжение министра обороны.