Коммунисты готовятся подложить свинью Януковичу?

Коммунистическая партия Украины будет категорически против сотрудничества с Международным валютным фондом, если их кредит для Украины будет выделяться на прежних, в том числе политических, условиях.

Об этом в интервью УНИАН сообщил лидер КПУ Петр СИМОНЕНКО, комментируя вчерашнее заявление вице-премьер-министра Украины Сергея ТИГИПКО о согласовании между Украиной и МВФ основы новой программы сотрудничества по предоставлению кредита в 19 млрд. долл. на 2,5 лет.

Он отметил, что коммунисты будут ставить перед коалицией вопрос относительно целесообразности сотрудничества Украины с Международным валютным фондом.

По словам П.СИМОНЕНКО, он планирует поставить перед коалицией вопрос, на каких условиях будут выделяться кредиты для Украины, какая кредитная ставка, на сколько лет. «Это все требует специальной проработки - вот о чем я буду вести разговор в рамках коалиции», - отметил он.

Лидер КПУ подчеркнул, что если это будет угрожать интересам и безопасности страны, если это будет наносить урон жизненному уровню граждан Украины, то коммунисты будут категорически против такого сотрудничества с МВФ.

По убеждению П.СИМОНЕНКО, главным инвестором страны должен быть народ Украины. «Для того, чтобы он (народ) был главным инвестором, мы должны обеспечить ему рабочие места, мы должны обеспечить надлежащую заработную плату…», - отметил лидер коммунистов.

Он считает, что если кредиты берутся из-за рубежа, то эти кредиты должны быть направлены на развитие экономики, в том числе новых технологий. «Деньги должны вкладываться в развитие, а не проедаться», - подчеркнул П.СИМОНЕНКО.

Также лидер коммунистов отметил, что кредиты не должны браться под такие условия, которые выдвигает МВФ. «Почему мы, коммунисты, выступаем против сотрудничества с МВФ на тех условиях, которые они предлагают? А они выдвигают политические, социальные и другие требования», - отметил он.

Как сообщалось, вчера, 29 апреля, Украина и Международный валютный фонд согласовали основную текстовую часть соглашения о сотрудничестве, согласно которому новая программа предусматривает выделение кредита объемом 19 млрд. долл. на 2,5 лет.

С.ТИГИПКО при этом подчеркивал, что «предыдущую программу сотрудничества с Фондом сегодня нецелесообразно продолжать, поскольку она была направлена на преодоление кризиса, а нам нужно обсуждать среднесрочную перспективу. Идет разговор о программе экономического роста. И на это нужно направить все свои усилия».

Для успешного сотрудничества с МВФ, сказал С.ТИГИПКО, чрезвычайно важным являются реальные шаги по реформированию экономики. «Нужно говорить о новом налоговом кодексе, который упростит налогообложение для бизнеса, нужно говорить о снижении налогов, дерегулировании, приватизации объектов, которыми государство руководит неэффективно. Серьезный блок реформ мы сейчас пытаемся заложить. Если это удастся, то это действительно прибавит оптимизм при рассмотрении вопроса по Украине Советом директоров МВФ», - заявил С.ТИГИПКО.