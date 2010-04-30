Ющенко будет с Тимошенко в оппозиции, но...

Экс-президент Виктор Ющенко готов работать в оппозиции и с экс-премьером Юлией Тимошенко, однако не будет поддерживать ее в возвращении к власти.

"Если бороться против вещей, которые вредят украинскому государственному становлению, то для этого надо консолидироваться со всеми", - сказал он в эфире Радио "Свобода" в четверг.

"Если речь идет о том, поддерживать ли Тимошенко в приходе к власти - я глубоко убежден, что нет", - заявил Ющенко.

Он отметил, что идеология Тимошенко и действующего президента Виктора Януковича - "это идеология одного порядка", но с Тимошенко-президентом могло бы быть еще хуже.

На вопрос, удивил ли чем-то Янукович, Ющенко ответил: "единственным - скоростью".

Экс-президент считает, что действующий глава государства допустил ряд "политических, этических и государственных ошибок", - в частности, высказав в Парламентской ассамблее Совета Европы убеждение, что "Голодомор не был геноцидом" против украинского народа.

Этим Янукович, по мнению Ющенко, пошел наперекор знаниям и убеждениям тех граждан, чьи семьи пережили Голодомор, а это не содействует объединению Украины.

Экс-президент напомнил, что есть решение суда о признании организации Сталиным и тогдашним руководством Советского Союза искусственного голода в Украине в 1932-33 годах - преступлением, геноцидом против украинцев.

По мнению Ющенко, на решение ПАСЕ, которое поддержало позицию Януковича и российской делегации, повлияла недостаточная осведомленность в теме Голодомора.

"Это еще работает история по "Короткому курсу ВКП" Сталина", - сказал бывший президент.

А то, что произошло в Верховной Раде Украины 27 апреля во время ратификации соглашения о пролонгации срока базирования Черноморского флота России в Крыму, Ющенко назвал "политическим Чернобылем".

"Это так приблизительно, как войска Муравьёва, которые пришли в Киев после того, как ребята под Крутами проиграли неравный бой, и в Киеве был трехдневный разбой. Так я бы проиллюстрировал то, что я видел в парламенте два дня назад", - сказал экс-президент.

Ющенко сообщил, что планирует созвать форум украинских демократических сил для выработки плана действий неповиновения нынешней власти - ведь оппозиция должна быть консолидированной, поскольку есть угрозы для суверенитету Украины.

Украинская правда