В УНИАН состоится пресс-конференция: «С возвращением, цензура!»

27 февраля 13-30 - В УНИАН состоится пресс-конференция на тему: «С возвращением, цензура!» Отсутствие в Законе “О защите общественной морали” четких критериев определения продукции эротического характера приводит к тому, что „Национальная комиссия по защите общественной морали” принимает субъективные решения, имеет неограниченные полномочия и занимается цензурой. “Национальная комиссия по защите общественной морали” запретила размещать в метро плакаты Дома модного белья «А jour», как продукцию эротического характера, в то время как, по выводам экспертов «Всеукраинской рекламной коалиции», макеты не имеют эротического содержания. Участники: Ирина Кузнецова, президент «Всеукраинской рекламной коалиции»; Максим Лазебник, исполнительный директор «Рекламной коалиции»; Виталий Новицкий, владелец Дома модного белья «А jour», представитель Национальной комиссии по вопросам защиты общественной морали (ул. Крещатик, 4, конференц-зал). Нужна аккредитация. Телефоны: 288-29-86, 8(050) 384-45-11. Регистрация на месте по редакционным удостоверениям.