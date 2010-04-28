Тимошенко: драку в парламенте устроили регионалы

Лидер объединенной демократической оппозиции Юлия Тимошенко заявляет, что ратификация в парламенте харьковских соглашений стала возможной в связи с агрессивным поведением депутатов Партии регионов, сообщает ее персональный сайт.

"Они (депутаты Партии регионов) нас атаковали непосредственно на наших рабочих местах. Они просто сбивали депутатов с рабочих мест, делали это самым жестоким образом", - сказала Юлия Тимошенко сегодня на пресс-конференции во время своей поездки в Ровенскую область.

Лидер оппозиции отметила, что если бы представители провластной коалиции не спровоцировали драку в парламенте как "хорошо организованная бандгруппировка", то оппозиция "спокойно обеспечивала большинство, которое бы не голосовало за эту предательскую ратификацию".