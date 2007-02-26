Янукович думает, что второй дубль Ющенко не поможет

Премьер-министр Украины Виктор ЯНУКОВИЧ сомневается, что Верховная Рада примет позитивное решение при повторном внесении кандидатур Владимира ОГРЫЗКО на должность министра иностранных дел и Виктора КОРОЛЯ на должность председателя СБУ.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сегодня заявил журналистам, отвечая на вопрос, существует ли компромисс с Президентом Украины по данным кандидатурам.

По словам премьера, у него не было разговора с Президентом Виктором ЮЩЕНКО на эту тему, потому он не может ответить на вопрос относительно компромисса.

При этом В.ЯНУКОВИЧ добавил: «Я думаю, что Верховная Рада определилась, и повторное внесение (этих кандидатур – УНИАН) вряд ли принесет решение позитивное».

Как сообщал УНИАН, 22 февраля Верховная Рада не поддержала кандидатуру В.ОГРЫЗКО на должность министра иностранных дел и В.КОРОЛЯ – на должность председателя СБУ.

Президент В.ЮЩЕНКО в тот же день заявил, что намерен повторно внести в Верховную Раду эти кандидатуры.