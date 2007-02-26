Костенко критикует оппозицию за журавля в космосе

Лидер Украинской народной партии Юрий КОСТЕНКО одобряет создание единой оппозиции в Верховной Раде, однако отмечает, что еще рано говорить об эффективном сотрудничестве между БЮТ и “Нашей Украиной”.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе УНП, об этом он заявил в прямом эфире «Эра-FM».

Ю.КОСТЕНКО расценивает подписание соглашения о создании единой оппозиции между БЮТ и «Нашей Украиной» как «сдерживание непомерных политических аппетитов правящей коалиции в намерениях превратить демократию в неототалитаризм – создать политбюро в виде Кабмина, подчинив ему ВР, судебную власть, Президента».

Позитивы от подписанного соглашения Ю.КОСТЕНКО видит в том, что объединенная оппозиция сможет не допустить конституционного переворота, поскольку антикризисной коалиции не хватает 300 голосов для принятия решений, а также сможет добиваться принятия закона об оппозиции.

Лидер УНП убежден, что и Президент теперь сможет гарантировать соблюдение конституционных прав граждан. «Президент таким способом получит часть своих конституционных полномочий в части преодоления вето - будет запрещать абсурдные законы, которые сегодня принимает ВР», - отметил Ю.КОСТЕНКО.

Вместе с тем он отметил, что пока рано говорить об эффективности сотрудничества БЮТ и “Нашей Украины”. Непонятным для Ю.КОСТЕНКО осталось то, для чего в подписанном Соглашении речь идет о совместной деятельности в статусе коалиции в случае победы на досрочных парламентских выборах. «Это журавль, и даже не в небе, а где-то в космосе, потому что, к сожалению, коалиция предусматривает деление того, чего еще нет в руках. Никто не знает, по какому принципу будут проходить новые выборы, когда они будут проходить, где будет Президент в системе власти. Объединенная оппозиция это чрезвычайное нужное действие и ломать это распределением кресел в ВР - неразумно. Национальный интерес всегда должен доминировать в политике, и тогда политика будет отвечать национальным интересам», - подчеркнул лидер УНП.