Сухий решил заниматься животноводством

Председатель Тернопольской облгосадминистрации Ярослав СУХИЙ пообещал не увольнять своих заместителей, назначенных его предшественником Юрием ЧИЖМАРЕМ.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Я.СУХИЙ сказал в интервью местной газете «Номер один», которое обнародовано на сайте облгосадминистрации.

«Никаких революционных изменений не будет. Например, Федор ШЕВЧУК (заместитель председателя обладминистрации по гуманитарным вопросам – УНИАН) решил продолжить работу в области юриспруденции. Остальные остаются на своих местах», – сообщил Я.СУХИЙ.

Он добавил, что во время беседы со своими заместителями даже не спрашивал, какие политические силы они представляют и каким партиям симпатизируют. «Мне это не важно. Сейчас главное – вывести область из кризиса. Ведь Президент поставил передо мной задание: в первую очередь – это забыть о политике, и не ввязываться ни в какие политические баталии. Второе – выбрать приоритет развития области, при этом пообещал свою поддержку. И я избрал приоритетом животноводство», – сказал Я.СУХИЙ.

Председатель ОГА также отметил, что его предшественник Ю.ЧИЖМАРЬ сейчас находится в Киеве, где «в высоких кабинетах делает выбор из предложенных ему нескольких должностей».