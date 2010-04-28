Сухий решил заниматься животноводством
Губернатору политика не важна
Председатель Тернопольской облгосадминистрации Ярослав СУХИЙ пообещал не увольнять своих заместителей, назначенных его предшественником Юрием ЧИЖМАРЕМ.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом Я.СУХИЙ сказал в интервью местной газете «Номер один», которое обнародовано на сайте облгосадминистрации.
«Никаких революционных изменений не будет. Например, Федор ШЕВЧУК (заместитель председателя обладминистрации по гуманитарным вопросам – УНИАН) решил продолжить работу в области юриспруденции. Остальные остаются на своих местах», – сообщил Я.СУХИЙ.
Он добавил, что во время беседы со своими заместителями даже не спрашивал, какие политические силы они представляют и каким партиям симпатизируют. «Мне это не важно. Сейчас главное – вывести область из кризиса. Ведь Президент поставил передо мной задание: в первую очередь – это забыть о политике, и не ввязываться ни в какие политические баталии. Второе – выбрать приоритет развития области, при этом пообещал свою поддержку. И я избрал приоритетом животноводство», – сказал Я.СУХИЙ.
Председатель ОГА также отметил, что его предшественник Ю.ЧИЖМАРЬ сейчас находится в Киеве, где «в высоких кабинетах делает выбор из предложенных ему нескольких должностей».