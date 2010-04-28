ПАСЕ рассмотрит вопрос Голодомора

ПАСЕ в среду рассмотрит доклад относительно голода в начале прошлого века на территории бывшего СССР. Среди депутатов Ассамблеи нет единого мнения, признавать ли Голодомор в Украине геноцидом украинского народа.

Рассмотрение доклада в ПАСЕ состоится на фоне заявления, которое сделал во вторник украинский президент Виктор Янукович, который сказал, что признавать Голодомор 1930-х годов прошлого века геноцидом украинцев будет несправедливо и неправильно по отношению к другим народам бывшего СССР.

К основному докладу относительно Голодомора, который подготовил президент ПАСЕ Мевлют Чавушоглу, существуют радикальные дополнения, наработанные юридической комиссией Ассамблеи. В настоящем документе изменения коснулись даже названия документа, где предлагается назвать его „Почтение памяти жертв Голодомора в Украине и большого голода в Казахстане и других регионах бывшего Советского Союза”.

Доклад президента ПАСЕ содержит объяснение, что Ассамблея не может стать на ту или другую сторону дискуссии, которая продолжается по этому вопросу, а также интерпретировать исторические факты. Но наиболее сильной позицией дополнения является предложение изменить пятый параграф резолюции. В частности, предлагается фразу „Эти трагические события называют Голодомором и признаны украинским законом актом геноцида против украинцев” читать следующим образом: „Эти трагические события называют Голодомором и должны быть признаны актом геноцида против украинцев”.

Комментируя "Немецкой волне" заявление Виктора Януковича, депутат Европарламента от Литвы Леонидас Донскис выразил мнение, что скорее всего, это тот случай, когда президент стал заложником своего окружения или рекомендаций своих советников. „Я считаю, что если это - проблема конъюнктуры, когда такое заявление становится частью того пакета, которым та или иная сторона способствует улучшению взаимоотношений, в этом случае между Украиной и Россией, то я опасаюсь, что это несопоставимые вещи".

Евродепутат также считает, что такое заявление украинского президента станет причиной очень горячих дискуссий в Украине, а также может повлечь разочарование. „Многие считали, и, по-видимому, не без основания, Януковича человеком прагматичным, достаточно гибким, они могут очень сильно разочароваться, потому что, я понимаю, и люди понимают, что иногда часто приходится идти на компромиссы, но только не относительно исторической и моральной правды. Я считаю, что в этом смысле Янукович просто поспешил, скорее всего”, - сказал Леонидас Донскис.