В Крыму требуют импичмента Януковичу

Крымские организации Украинской народной партии, УРП "Собор", Конгресса украинских националистов, НС "Наша Украина" считают, что подписание соглашения о продлении срока пребывания Черноморского флота Российской Федерации в Украине до 2042 года является основанием для начала процедуры импичмента действующего Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Крымской организации УНП, об этом говорится в совместном обращении этих политических сил в адрес Верховной Рады Украины и Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА.

"Договор о продлении срока пребывания Черноморского Флота Российской Федерации в Украине до 2042 года, подписанный президентами Украины и России, можно считать сдачей национальных интересов Украины в угоду России. Президент Украины ЯНУКОВИЧ таким образом дал понять, что обслуживает интересы не Украины, а другого государства. Этот договор является грубым нарушением статьи 17 Конституции Украины о том, что "на территории Украины не допускается размещение иностранных военных баз", а также п. 14 Переходных положений Конституции", - говорится в обращении.

По мнению крымских патриотов, для пролонгации сроков пребывания ЧФ РФ в Украине нужно внести изменения в Конституцию. "Однако разрешение на такие изменения может дать только украинский народ через проведение референдума, согласно статье 17 и ст. 20 раздела "Общие принципы” Конституции", - говорится в обращении.

В связи с вышеприведенным, представители патриотических сил требуют от Верховной Рады "немедленно начать процедуру импичмента Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА".