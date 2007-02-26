Янукович поотбивает руки за ”шпильки в колесах”

Всем, кто будет вставлять “шпильки в колеса” коалиционному правительству, поотбивают руки, — заверил премьер-министр Украины Виктор Янукович в интервью телеканалу ICTV в воскресенье.

“Мы не позволим нам вставлять, как говорят, шпильки в колеса на разных уровнях. Мы руки поотбиваем тем, кто это будет делать. Почему — потому что ведь мы не за свое боремся. Мы боремся за то, чтобы в стране был порядок”, — сказал премьер и подчеркнул, что в этой позиции нет ничего личного.

В.Янукович отметил, что избиратели спрашивают со своих кандидатов, когда они, в конце концов, возьмут власть и полномочия в свои руки. “Меня обвиняют наоборот в том, что мы недостаточно настойчивы”, — подчеркнул он.

В то же время, по мнению В.Януковича, коалиция действует достаточно корректно. “Во-первых, демократическим путем и в парламенте принимаются решения”, — отметил он.

Также в качестве примера корректного поведения он привел согласие коалиции рассмотреть проблемные позиции Закона о Кабинете Министров. “Когда у Президента возникли сомнения по некоторым статьям Закона о Кабинете Министров, мы отреагировали сразу. Пожалуйста, сказали, если Вы хотите эти вопросы рассмотреть, давайте создадим рабочую группу и посмотрим: возможно, какие-то формулировки можно поправить. Все в наших руках”, — сказал он.

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