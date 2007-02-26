БЮТ и Наша Украина поссорились из-за порнографии и спирта

Председатель Тернопольской областной организации ВО “Батькивщина”, народный депутат Василий ДЕРЕВЛЯНЫЙ заявляет, что на областном уровне сотрудничество его политической силы с “Нашей Украиной” невозможно.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом говорится в заявлении депутата, размещенном на официальном сайте областной организации БЮТ.

“В последнее время большинство скомпрометированных депутатов Тернопольского областного совета от блока «Наша Украина» радуются от подписания совместного соглашения о сотрудничестве... Что касается Тернопольской области, здесь ситуация совсем другая. Со значительной частью депутатов областного, городских и районных советов, которые не работают в интересах города, района, области, мы сотрудничать не имеем морального права”, – говорится в заявлении.

В.ДЕРЕВЛЯНЫЙ также обвиняет депутатов от “Нашей Украины” в нарушениях закона. “Депутат областного совета может воровать спирт на спиртзаводе, депутат областного совета, руководитель облспирта совместно с депутатом ВР от антикризисной коалиции продают должности в области, другой депутат облсовета присвоил все имущество облпотребсоюза, а депутат районного совета от “Нашей Украины” организовал студию по выпуску и распространению порнографических фильмов”, – не называя имен, заявляет В.ДЕРЕВЛЯНЫЙ.

Он в заявлении напомнил, что на внеочередной сессии облсовета 23 февраля, сзываемой по поводу критической ситуации в агропромышленном комплексе края, фракция БЮТ добивалась признать работу председателя облгосадминистрации, представителя “Нашей Украины” Ивана СТОЙКО неудовлетворительной. И хотя это предложение так и не набрало необходимого количества голосов, В.ДЕРЕВЛЯНЫЙ в своем заявлении обещает вернуться к этому вопросу на следующей сессии в случае, если “председатель облгосадминистрации не заставит своих заместителей и руководителей управлений в срочном порядке серьезно заниматься решением проблемных вопросов области”.

В.ДЕРЕВЛЯНЫЙ также угрожает импичментом мэру Тернополя Роману ЗАСТАВНОМУ, который тоже является представителем “Нашей Украины”. “Если до начала марта мэр не созовет сессию, на которой нужно принять решение о продаже земли исключительно через аукционы и конкурсы, недопущении необоснованного поднятия тарифов на жилищно-коммунальные услуги, наша политическая сила начнет процедуру отстранения городского председателя от занимаемой должности”, – говорится в заявлении.

Как известно, противостояние фракций БЮТ и “Наша Украина” в Тернопольском облсовете началось сразу после выборов председателя облсовета, когда им стал член БЮТ Михаил МИКОЛЕНКО. С того времени по принципиальным для БЮТ вопросам не голосуют представители фракций “Наша Украина” и УНП, и наоборот.