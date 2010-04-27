БЮТ благодарит тех, кто хочет быть гражданином, а не быдлом

В сегодняшнем митинге объединенной оппозиции возле Верховной Рады против ратификации соглашения о продлении срока базирования на территории Украины российского флота приняли участие около 30 тысяч человек.

Об этом, как сообщает сайт БЮТ, сказал народный депутат Олег ЛЯШКО.

«По нашим подсчетам, в сегодняшней акции приняли участие более 30 тысяч украинских граждан, которым небезразлично, что кодло ЯНУКОВИЧА и АЗАРОВА цинично продает украинскую территорию и украинскую независимость», - сказал О.ЛЯШКО.

Народный депутат выразил искреннюю благодарность людям, «которые хотят быть настоящими гражданами Украины, а не быдлом».

Он также выразил надежду, что 11 мая протестовать против действий нынешней власти выйдет в несколько раз больше людей.