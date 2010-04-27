Тимошенко поедет в регионы Украины поднимать народ
11:37, 27 апреля 2010Политика
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Лидер БЮТ назвала день "черным"
Лидер БЮТ Юлия ТИМОШЕНКО призывает граждан Украины восстать против действующей власти и добиваться досрочных парламентских выборов.
Как передает корреспондент УНИАН, на брифинге в кулуарах Верховной Рады она назвала сегодняшний день черным в истории Украины.
Также Ю.ТИМОШЕНКО выразила мнение, «что банда, которая пришла сегодня к власти», будет продолжать сдавать Украину, и поэтому она завтра поедет в регионы Украины для того, чтобы поднимать общественность на сопротивление.
Она подчеркнула, что необходимо добиться избрания нового парламента, который денонсирует сегодняшние соглашения по Черноморскому флоту РФ.
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