Тимошенко поедет в регионы Украины поднимать народ

Лидер БЮТ Юлия ТИМОШЕНКО призывает граждан Украины восстать против действующей власти и добиваться досрочных парламентских выборов.

Как передает корреспондент УНИАН, на брифинге в кулуарах Верховной Рады она назвала сегодняшний день черным в истории Украины.

Также Ю.ТИМОШЕНКО выразила мнение, «что банда, которая пришла сегодня к власти», будет продолжать сдавать Украину, и поэтому она завтра поедет в регионы Украины для того, чтобы поднимать общественность на сопротивление.

Она подчеркнула, что необходимо добиться избрания нового парламента, который денонсирует сегодняшние соглашения по Черноморскому флоту РФ.