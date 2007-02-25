Тимошенко: БЮТ и Наша Украина пойдут на выборы двумя блоками

В случае проведения досрочных парламентских выборов Блок Юлии Тимошенко и "Наша Украина" пойдут на них отдельными блоками.

Об этом сообщила лидер БЮТ Юлия ТИМОШЕНКО в воскресенье в эфире телеканала "Интер".

«Если будут досрочные выборы, мы в системе полной координации действий идем двумя блоками», - сказала она.

«Наша политическая сила пойдет отдельно, «Наша Украина» отдельно, но в системе, без соперничества и при взаимной помощи», - прибавила Ю.ТИМОШЕНКО, подчеркнув, что об одном списке речь не идет.

В то же время на вопрос о формате участия в будущих президентских выборах Ю.ТИМОШЕНКО ответила, что «сейчас рано об этом говорить», отмечает «Украинская правда».

Тимошенко также выразила мнение, что "было бы неплохо, если бы сначала была новая редакция Конституции, а затем досрочные выборы".

Отвечая на вопрос о лидере объединенной оппозиции, лидер БЮТ сказала: "Мне кажется, в оппозиционных объединениях лидера назначить невозможно".

"Мы направили специальные партийные директивы на места, чтобы блок, который я возглавляю, и "Наша Украина" создали во фракциях всех уровней без исключения единые команды, и чтобы эти единые команды привлекли в свои ряды другие демократические силы, которые возможно есть в тех или иных фракциях, в тех или иных областях", - сообщила также Тимошенко.

Она предположила, что в случае досрочных парламентских выборов в Верховную Раду пройдут 3-4 партии.

Говоря о позиции президента после вхождения пропрезидентской "Нашей Украины" в объединенную оппозицию, Тимошенко подчеркнула, что "президент не может быть лидером оппозиции, а может быть только президентом страны".