Янукович улетел в Страсбург

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ отбыл с однодневным рабочим визитом в Страсбург (Франция) для участия в сессии Парламентской Ассамблеи Совета Европы.

Как передает корреспондент УНИАН, программой визита предусмотрено выступление В.ЯНУКОВИЧА перед депутатами ПАСЕ и ответы на вопросы парламентариев, а также проведение ряда встреч.

В частности, В.ЯНУКОВИЧ встретится с Президентом ПАСЕ Мевлютом ЧАВУШОГЛУ, генеральным секретарем Совета Европы Торбйорном ЯГЛЕНДОМ, руководителем Секретариата Венецианской комиссии Джанни БУКИККИО и председателем Европейского суда по правам человека Жан-Полем КОСТОЙ.

В составе украинской делегации – глава Администрации Президента Сергей ЛЁВОЧКИН, его заместители Анна ГЕРМАН и Андрей ГОНЧАРУК, министр юстиции Александр ЛАВРИНОВИЧ, народный депутат, заместитель члена Венецианской комиссии Сергей КИВАЛОВ.

Как сообщал УНИАН, 26-30 апреля в Страсбурге проходит весенняя сессия Парламентской Ассамблеи Совета Европы.