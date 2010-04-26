Янукович и Путин встретятся через полчаса

Прибытие в аэропорт "Борисполь" главы правительства Российской Федерации Владимира ПУТИНА ожидается в 21.40.

Об этом УНИАН сообщили в Администрации Президента Украины.

По данным источников УНИАН, встреча В. ПУТИНА и Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА запланирована примерно на 22.00 в помещении АП.

Как сообщал УНИАН, в ходе однодневного визита В. ПУТИН также планирует встретиться с главой украинского правительства Николаем АЗАРОВЫМ.