Янукович и Путин встретятся через полчаса
21:28, 26 апреля 2010Политика
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Ожидается прибытие самолета
Прибытие в аэропорт "Борисполь" главы правительства Российской Федерации Владимира ПУТИНА ожидается в 21.40.
Об этом УНИАН сообщили в Администрации Президента Украины.
По данным источников УНИАН, встреча В. ПУТИНА и Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА запланирована примерно на 22.00 в помещении АП.
Как сообщал УНИАН, в ходе однодневного визита В. ПУТИН также планирует встретиться с главой украинского правительства Николаем АЗАРОВЫМ.
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