В БЮТ угрожают завтра применить силу, «когда слов не понимают»

Народный депутат от БЮТ Олег ЛЯШКО не исключает «силового варианта» развития событий завтра в Верховной Раде в связи с намерениями коалиции ратифицировать соглашение о продлении срока пребывания в Украине Черноморского флота Российской Федерации.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом депутат сказал сегодня на пресс-конференции.

«Я не исключаю никаких вариантов, в том числе и силового варианта развития событий, потому что вы же видите, что они решительно настроены сдать национальные интересы Украины, а мы решительно настроены защитить эти интересы», - заявил О.ЛЯШКО.

«Поэтому, если нужно будет, как говорят, простите, применить силу, когда слов не понимают, то придется», - подчеркнул он.

При этом он добавил, что оппозиционеры «не будут первыми, потому что специалисты по дракам есть у Партии регионов, но когда к нам будут применять физическую силу, то понятно, что мы будем отвечать».

О.ЛЯШКО подчеркнул, что оппозиция сделает все, чтобы не допустить ратификации соглашения о базировании ЧФ РФ. Он отметил, что разговоры о возможности денонсации этого соглашения не имеют оснований.

«Если завтра мы, не дай Бог, ратифицируем, то никогда не денонсируем это соглашение, поскольку на нашу денонсацию они проведут референдум о присоединении Крыма к России. Они обвинят нас перед всем миром, что Украина не выполняет договоренности», - сказал О.ЛЯШКО.

Он раскритиковал позицию председателя Верховной Рады Украины Владимира ЛИТВИНА по этому вопросу. Депутат отметил, что В.ЛИТВИН, «по-видимому, плохо знает историю», призывая проанализировать соглашение о продлении срока пребывания ЧФ РФ на территории Украины.

О.ЛЯШКО отметил, что ситуация с продлением срока базирования в Украине ЧФ РФ похожа на гипотетическую, если бы он захотел арендовать уголок в доме В.ЛИТВИНА на 25 лет.

«Я буду платить арендную плату, я готов даже за коммунальные услуги платить за всю вашу квартиру, но не обижайтесь, если я буду там ночью чихать, или возможно воздух испорчу, а в День России буду песни петь патриотические российские, несмотря на то, что вы националист, то как вы это воспримете и будете ли вы меня 25 лет терпеть», - отметил О.ЛЯШКО, обращаясь к В.ЛИТВИНУ.