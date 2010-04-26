Янукович сегодня поедет на ЧАЭС
08:44, 26 апреля 2010Политика
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Президент прихватит с собой Шуфрича
Сегодня на Чернобыльской атомной электростанции Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ примет участие в мероприятиях, приуроченных к 24-й годовщине трагедии на ЧАЭС.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства, В.ЯНУКОВИЧ возложит цветы к памятнику погибшим ликвидаторам аварии на ЧАЭС.
Он также ознакомится с ходом реализации мероприятий по снятию с эксплуатации объекта «Укрытие» и строительства заводов по переработке твердых и жидких радиоактивных отходов.
В поездке Президента будет сопровождать министр по вопросам чрезвычайных ситуаций Нестор ШУФРИЧ.
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