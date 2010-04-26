Янукович сегодня поедет на ЧАЭС

Сегодня на Чернобыльской атомной электростанции Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ примет участие в мероприятиях, приуроченных к 24-й годовщине трагедии на ЧАЭС.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства, В.ЯНУКОВИЧ возложит цветы к памятнику погибшим ликвидаторам аварии на ЧАЭС.

Он также ознакомится с ходом реализации мероприятий по снятию с эксплуатации объекта «Укрытие» и строительства заводов по переработке твердых и жидких радиоактивных отходов.

В поездке Президента будет сопровождать министр по вопросам чрезвычайных ситуаций Нестор ШУФРИЧ.