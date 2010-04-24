Азаров: кому и чем мешает Черноморский флот?

Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ уверен, что Верховная Рада никогда не отменит соглашение о продлении базирования Черноморского флота России в Украине.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил в эфире телеканала "Интер".

"Смею вас уверить, Верховная Рада никогда такого решения не примет, потому что это решение, которое приняли мы в интересах украинского народа. Пойдите спросите жителей Севастополя - они за или против, спросите жителей Крыма, спросите вообще большинство населения. Им что, Черноморский флот мешает чем-то? Кому он мешает? Я не вижу серьезности в тех, как это сказать лучше, воплях оппозиции. Против чего они говорят. Они что говорят - нашей экономике станет хуже, людям станет жить хуже? Они о людях думают сейчас или о ком они думают? Флот находится 20 лет в Украине, кому и что плохого сделал", - заявил Н.АЗАРОВ.

Он отметил, что в последние 5 лет, когда был не ясен вопрос с дальнейшим пребыванием ЧФ в Украине, Россия практически ничего не вкладывала в инфраструктуру Севастополя.

"Город приходил в упадок, потому что и власть ничего не вкладывала, и Россия ничего не вкладывала", - заявил Н.АЗАРОВ.

Он подчеркнул, что в результате договоренности о продлении срока пребывания ЧФ Россия взяла на себя обязательство вкладывать "громадные" средства в инфраструктуру Севастополя.