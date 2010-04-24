Полицейский тяжело ранил туриста в Храме Гроба Господня

Израильский полицейский тяжело ранил туриста в иерусалимском Храме Гроба Господня, когда тот стал угрожать ножом паломникам.

Как сообщает NEWSru со ссылкой на новостной интернет-ресурс Ynet, больше в инциденте никто не пострадал. О национальности туриста, который был госпитализирован с пулевыми ранениями в ногу и грудь, не сообщается.

Ynet цитирует очевидцев, рассказавших, что турист выхватил нож и стал угрожать окружающим, когда перед закрытием храма его попросили закончить молитву и освободить помещение.

Дежуривший в храме полицейский сначала использовал слезоточивый газ, когда это не помогло, открыл огонь на поражение.