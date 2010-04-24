Тимошенко не призывает к конфронтации с Россией, но...

Лидер оппозиции Юлия ТИМОШЕНКО считает, что дальнейшая судьба Черноморского флота России в Крыму должна была решаться после 2017 года, когда, согласно предыдущему договору, заканчивался срок его пребывания на украинской территории.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Ю.ТИМОШЕНКО заявила в эфире телеканала "Украина".

"У земли Украины цены нет, и не нужно измерять, сколько, как и кому заплатить, потому что большинство профессиональных людей считали, что нужно дождаться 2017 года и спокойно, в дружеской обстановке это решать", - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

В то же время лидер оппозиции подчеркнула, что не призывает к конфронтации с Россией. "Я не хочу говорить, что сегодня Российская Федерация - это не наши партнеры. Это наши партнеры. Мы должны дружить, строить отношения. Мы обязаны быть равными партнерами, это не значит, что мы где-то вассалы, а где-то кто-то над кем-то возвысился, кто-то поставил задание, а мы выполнили. Мы равная среди равных страна. И я хотела бы, чтобы мне назвали хотя бы одну страну, которая бы за газ отдала бы землю", - добавила она.

Ю.ТИМОШЕНКО считает, что одной из причин отсутствия в Крыму инвестиций является присутствие на этой территории военной базы. "Почему там не строятся прекрасные курорты? Потому что в мире инвестиции не идут туда, где есть военные базы, потому что это всегда риск", - объяснила она.

"Россия защищает свои национальные интересы, это нужно уважать и этому не нужно удивляться. Потому что каждая страна в мире живет своими государственными интересами. И каждая страна вырывает свой интерес, а не ждет, пока ей будут дарить или отдавать. А мы дарим!" - подчеркнула она.

Лидер оппозиции убеждена, что украинская власть не смогла на равных вести диалог с Россией. "Сегодня или команда не осознает всей ценности того, что мы имеем, или просто пытается таким образом купить себе билет и в Россию, и в США, и в Европу. Но какой ценой? Не ценой авторитета страны, а ценой сдачи национальных интересов. Не все, чему радуется мир, что делает Украина, не все для Украины хорошо. Мы должны стать по-хорошему эгоистами, защищая свои национальные интересы", - заявила Ю.ТИМОШЕНКО.