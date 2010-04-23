Азаров про Тимошенко, газ и "игрушечную" оппозицию

Премьер-министр Николай АЗАРОВ заявляет, что новая власть Украины не боится объединения оппозиционных сил как реакции на подписанные 21 апреля украинско-российские соглашения.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня в эфире телеканала "Интер", назвав оппозицию «игрушечной».

Н.АЗАРОВ отметил, что при подготовке и подписании этих документов представители украинской власти "меньше всего думали" о реакции оппозиции.

Комментируя критические заявления лидера оппозиции Юлии ТИМОШЕНКО, Н.АЗАРОВ отметил, что "не ей рассуждать" и оценивать подписанные документы. Он подчеркнул, что цена на газ формируется по формуле, определенной контрактами, подписанными во время ее премьерства.

"Не ей бы рассуждать о цене не газ и национальных интересах. Она их предала и продала", - заявил Н.АЗАРОВ.

Как сообщал УНИАН, Президенты Украины и России Виктор ЯНУКОВИЧ и Дмитрий МЕДВЕДЕВ подписали 21 апреля в Харькове соглашение по продлению базирования Черноморского флота РФ в Крыму после 2017 года на 25 лет с правом дальнейшей пролонгации еще на пять лет.

Верховная Рада Украины и Госдума России планируют синхронно ратифицировать соглашение 27 апреля.

Россия и Украина договорились также о предоставлении Киеву скидки на российский газ - в 30% от цены, но не более 100 долларов на тысячу кубометров. Скидка на газ будет учитываться в качестве части арендной платы РФ за базирование кораблей российского ВМФ в Севастополе.

Украинская оппозиция назвала это соглашение предательством национальных интересов и заявила о намерении заблокировать работу парламента при ратификации документа.