Янукович: пусть кто-то попробует помешать ратификации

Оппозиция не сможет помешать ратификации Верховной Радой Украины договора о продлении срока пребывания Черноморского флота Российской Федерации в Севастополе, подписанного 21 апреле в Харькове.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ заявил сегодня на брифинге после завершения XII съезда Партии регионов.

«Уверен, что ратификация будет сделана», - сказал он.

Также В.ЯНУКОВИЧ отметил, что Партия регионов будет делать все для того, чтобы ситуация в Украине стабилизировалась, чтобы росла экономика и улучшалась жизнь людей.

«Пусть кто-то попробует нам в этом помешать. Ответ буде достойный», - подчеркнул глава государства.

Как сообщал УНИАН, 21 апреля 2010 года в Харькове Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ и Президент России Дмитрий МЕДВЕДЕВ подписали соглашение между Украиной и РФ по вопросам пребывания Черноморского флота на территории Украины, которым предусмотрено базирование российской военной базы в Севастополе до 2042 года. В обмен на это соглашение Украина добилась снижения цены на российский газ на 30%, но не более чем на 100 дол. за тысячу кубометров.

Планируется, что 27 апреля состоится одновременная ратификация этого соглашения как Верховной Радой Украины, так и Государственной думой России.

Между тем в Украине оппозиционные политические силы заявили о намерении не допустить ратификации этого документа.