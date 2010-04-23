Герман советует Львову заниматься Евро-2012, а не импичментом Януковича

Заместитель главы Администрации Президента Анна ГЕРМАН советует депутатам Львовского областного совета организовать достойную подготовку города к Евро-2012, а не отвлекаться на инициирование импичмента Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом А.ГЕРМАН заявила сегодня журналистам, комментируя обращение Львовского облсовета к ВР относительно инициирования процедуры импичмента Президента в связи с подписанием соглашения о базировании Черноморского флота РФ в Украине до 2042 года.

«Львовский областной совет уже столько всего хотел – только никогда ничего не добился», - отметила она.

В связи с этим А.ГЕРМАН заметила, что «когда он добьется хоть чего-то, по крайней мере, подготовит Львов к Евро, тогда будем говорить о других инициативах».

Как сообщал УНИАН, депутаты Львовского областного совета сегодня на внеочередной сессии приняли обращение к Верховной Раде с требованием не допустить ратификации «харьковских соглашений» и инициировать устранение Виктора ЯНУКОВИЧА с поста Президента за государственную измену.