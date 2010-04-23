Янукович прибыл на съезд Партии регионов

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ прибыл на второй этап XII съезда Партии регионов, который проходит сегодня в Украинском доме в Киеве.

Как передает корреспондент УНИАН, кроме главы государства, участие в съезде принимают премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ, члены парламентской фракции Партии регионов, представители областных организаций партии.

Повесткой дня съезда предусмотрено избрание нового председателя партии, ведь действующий лидер этой политической силы В.ЯНУКОВИЧ на посту главы государства в соответствии с Конституцией не может официально возглавлять никаких политических и общественных объединений. 3 марта В.ЯНУКОВИЧ прекратил свое членство в Партии регионов и передал полномочия руководителя политической силы премьер-министру Николаю АЗАРОВУ.

Также во время съезда делегаты подведут итоги избирательной кампании 2010 года и определят задачи партии на будущее.

Кроме того, будет обсуждаться структурное развитие партии, кадровые, а также другие организационные вопросы.