От Януковича принц вышел «вдохновленный» планами Украины

Виктор Янукович во время встречи с принцем Эндрю рассказал специальному представителю Великобритании по вопросам международной торговли и инвестиций о ситуации в Украине. В частности - о сформированной вертикали власти: коалиции в парламенте и дееспособном правительстве, сообщает пресс-служба председателя государства.

«И эта цепь - Президент - Правительство - большинство в Верховной Раде, - уже начала работать», - подчеркнул глава государства, отметив, что таким образом в стране восстанавливается политическая стабильность.

Виктор Янукович в качестве одного из главных задач определил максимально быстрое исправление сложной ситуации в экономике, заметив, что это невозможно сделать без внедрения реформ.

Глава государства также акцентировал внимание на начале реальной борьбы с коррупцией. «Мы создали Антикоррупционный комитет. Уже отработан ряд законопроектов, которые будут согласованы с Венецианской комиссией», - отметил он.

«Сегодня к власти пришли профессионалы. Мы начнем улучшать социальную ситуацию, и до конца года заложим крепкий фундамент на 2011 год. Это - главная цель», - подчеркнул глава государства.

«Сейчас мы работаем над стратегией развития Украины до 2020 года, и, скорее всего, до конца 2010 она будет отработана и утверждена», - сказал Виктор Янукович, прибавив, что рассмотрение концепции реформ запланировано на май, а уже во втором полугодии должно начаться их практическое воплощение.

«В бюджет мы заложили такие программы, которые позволят это сделать. Мы их объявим и будем выполнять», - резюмировал Президент Украины.

В свою очередь принц Эндрю выразил уверенность, что программа реформ украинской власти не только хорошо продумана, но и готова к реализации. «То, что Вы рассказали мне о планах страны на будущее, меня настолько вдохновило, что я должен обратиться к британскому бизнес-обществу, чтобы оно делала для Украины больше».

Принц Эндрю также подчеркнул, что был бы очень рад оказать личную поддержку планам реформ в Украине. Он обратил особенное внимание на потенциал Украины в сельском хозяйстве и аэрокосмической отрасли.