Подписание соглашения между БЮТ и Нашей Украиной (6 фото)
18:33, 24 февраля 2007Политика
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Соглашение состоит из трёх частей
Сегодня БЮТ и “Наша Украина” подписали Соглашение об Объединенной оппозиции. Документ подписали лидер БЮТ Юлия ТИМОШЕНКО и председатель Совета блока “Наша Украина” Виктор БАЛОГА. Соглашение состоит из трех частей. Первая часть посвящена программным принципам деятельности оппозиции; вторая - регламенту деятельности оппозиционных сил в Верховной Раде; третья - действиям объединенной оппозиции после, по словам Ю.Тимошенко, «отстранения сегодняшнего режима» и формирования коалиции после проведения досрочных парламентских выборов.
|Председатель Совета блока «Наша Украина» Виктор Балога и лидер БЮТ Юлия Тимошенко
|Лидер фракции «Наша Украина» Вячеслав Кириленко, народный депутат Богдан Губский, председатель Совета блока «Наша Украина» Виктор Балога, первый заместитель лидера партии «Батьківщина» Иосиф Винский, лидер БЮТ Юлия Тимошенко, вице-спикер парламента Николай Томенко
Фото Александра Косарева, Сергея Старостенко / УНИАН
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