Подписание соглашения между БЮТ и Нашей Украиной (6 фото)

18:33, 24 февраля 2007
Политика
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Соглашение состоит из трёх частей

Сегодня БЮТ и “Наша Украина” подписали Соглашение об Объединенной оппозиции. Документ подписали лидер БЮТ Юлия ТИМОШЕНКО и председатель Совета блока “Наша Украина” Виктор БАЛОГА. Соглашение состоит из трех частей. Первая часть  посвящена программным принципам деятельности оппозиции;  вторая - регламенту деятельности оппозиционных сил в Верховной Раде; третья - действиям объединенной оппозиции после, по словам Ю.Тимошенко,  «отстранения сегодняшнего режима» и формирования коалиции после проведения досрочных парламентских выборов.

Фото Александра Косарева, Сергея Старостенко / УНИАН

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