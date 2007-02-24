Подписание соглашения между БЮТ и Нашей Украиной (6 фото)

Сегодня БЮТ и “Наша Украина” подписали Соглашение об Объединенной оппозиции. Документ подписали лидер БЮТ Юлия ТИМОШЕНКО и председатель Совета блока “Наша Украина” Виктор БАЛОГА. Соглашение состоит из трех частей. Первая часть посвящена программным принципам деятельности оппозиции; вторая - регламенту деятельности оппозиционных сил в Верховной Раде; третья - действиям объединенной оппозиции после, по словам Ю.Тимошенко, «отстранения сегодняшнего режима» и формирования коалиции после проведения досрочных парламентских выборов.

Фото Александра Косарева, Сергея Старостенко / УНИАН