Азаров намекнул Европе, что она могла бы сделать подарок Украине

Европейский Союз имеет все основания либерализовать визовый режим для граждан Украины. Об этом премьер-министр Николай Азаров заявил на встрече с членом Еврокомиссии по вопросам расширения и европейской политики соседства Стефаном Фюле, сообщает пресс-служба Кабмина.

По словам Николая Азарова, Украина выполнила подавляющее большинство поставленных ЕС условий: «Мы выполняем соглашение по реадмиссии. У нас нет проблем с определением границ и организацией пограничного контроля».

«Паспортами с биометрическими данными мы готовы обеспечить наших граждан в течение полугода», - сказал премьер. При этом он отметил, что Украина ожидает активизации со стороны Евросоюза.

«Для граждан Украины, которые позитивно воспринимают идею евроинтеграции и знают, что визовый режим для граждан ЕС отменен пять лет назад, достаточно непонятным являются отсутствие шагов навстречу и вместе с тем сохранение часто унизительной процедуры получения виз», - подчеркнул Николай Азаров.

В свою очередь Фюле заявил, что на следующей неделе состоится заседание совместного комитета по вопросам упрощения визового режима, и на основании положений визового кодекса, а также на основании опыта Украины, «мы будем рассматривать поправки к визовому режиму». Член Еврокомиссии отметил наличие предпосылок для того, чтобы Украина выполнила конкретные действия для согласования дорожной карты на саммите Украина-ЕС, который состоится в октябре.

«У Украины есть четкая перспектива получить конечный результат», - подчеркнул Стефан Фюле.