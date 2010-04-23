Тимошенко заявляет, что завтра оппозиция в любом случае придет в ВР

Депутаты от фракций БЮТ и НУ-НС завтра в любом случае придут в сессионный зал, чтобы провести внеочередное заседание Верховной Рады.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня в интервью журналистам заявила лидер БЮТ Юлия ТИМОШЕНКО.

«Завтра на 10 часов все оппозиционные депутаты придут в сессионный зал для проведения внеочередной чрезвычайной сессии», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Она отметила, что депутаты ее политической силы, как законопослушные депутаты, собрали все необходимы подписи для проведения внеочередного заседания ВР и своевременно передали их в Аппарат ВР. При этом, по словам Ю.ТИМОШЕНКО, у Аппарата ВР возникли подозрения о недостоверности подписей 10 депутатов, но каждый из них позвонил и подтвердил, что ставил подпись лично.

«Поэтому сегодня мы у нас нет никаких оснований не проводить это заседание. Все наши депутаты придут, и мы будем настаивать, чтобы оно было проведено», - сказала она.

Как отметила Ю.ТИМОШЕНКО, если заседание не будет проведено, то это будет нарушением Конституции и Регламента ВР и станет свидетельством, что оппозиция не имеет никаких прав в этой стране.

Лидер БЮТ также подчеркнула, что если заседание откажется проводить Председатель ВР Владимир ЛИТВИН, то его проведет заместитель председателя ВР Николай ТОМЕНКО.

Как сообщал УНИАН, фракции оппозиции инициировали проведение внеочередного заседания Верховной Рады в субботу для оценки действий Президента Виктора ЯНУКОВИЧА по подписанию с Российской Федерацией соглашения о продлении сроков пребывания Черноморского флота РФ на территории Украины на 25 лет.

Вчера В.ЛИТВИН заявлял, что в ВР не поступили необходимые документы по поводу проведения в субботу, 24 апреля, внеочередного заседания парламента.

В.ЛИТВИН подчеркнул, что в данной ситуации речь не идет о том, что он отказывается провести внеочередное заседание, а просто не предоставлены необходимы документы для проведения такого заседания в субботу.

Он также не видит повода для того, чтобы в субботу проводить такое заседание. По его словам, некоторые политические силы хотят устроить митинг в парламенте Украины вместо того, чтобы спокойно обсудить вопрос, касающийся подписания соглашения о продлении срока пребывания ЧФ РФ на территории Украины.

Между тем в БЮТ отметили, что было собрано 153 подписи для созыва внеочередного заседания Верховной Рады Украины 24 апреля.