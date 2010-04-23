У Азарова закрылись и сели за бюджет

Кабинет министров Украины на внеочередном заседании рассматривает проект государственного бюджета на 2010 год

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила заместитель министра по делам семьи, молодежи и спорта Светлана ТОЛСТОУХОВА сегодня журналистам перед совещанием по вопросам обеспечения и проведения летнего оздоровления и отдыха детей.

«Сейчас завершается Кабмин», - сказала С.ТОЛСТОУХОВА, объясняя причины отсутствия на запланированной пресс-конференции министра по делам семьи, молодежи и спорта Равиля САФИУЛЛИНА.

Источники в правительстве подтвердили, что на заседании Кабинета министров рассматривается проект государственного бюджета на 2010 год.

Заседание проходит в закрытом режиме.