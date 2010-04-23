Могилев ужаснулся нравам в ГАИ: все берут и я беру

Министр внутренних дел Украины Анатолий МОГИЛЕВ обещает жестко наказывать за взяточничество и поборы руководителей в системе органов внутренних дел.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня в Киеве на расширенной коллегии МВД с участием руководителей региональных управлений МВД после демонстрации документального фильма, созданного на основе оперативных съемок сотрудников службы внутренней безопасности МВД, где зафиксированы факты получения взяток сотрудниками милиции, торговля наркотиками, решение вопросов о закрытии уголовных дел за денежные вознаграждения.

Комментируя просмотренное, министр сказал: «Ужас ситуации состоит в том, что в милицейской среде сложилось корпоративное мнение что это нормально…». «Каждый оправдывает себя, особенно в ГАИ, все берут и я беру», - сказал министр, отметив при этом, что в последние годы в МВД сложился стойкий принцип сбора денег за назначение на должности, а в ГАИ – «с каждого жезла берут мзду».

В контексте сказанного А.МОГИЛЕВ заверил, что «если будет сбор денег с личного состава, если об этом станет известно, никто и дня не продержится (имеется в виду на занимаемой должности)».