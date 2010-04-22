Лукашенко чувствует давление с двух сторон

Президент Беларуси Александр Лукашенко объявил, что, невзирая на требования Москвы и Вашингтона, он не расстанется с высокообогащенным ураном.

«Россия и США говорят: отдайте обогащенный уран. Мы ничего не отдадим. Россия говорит Америке: успокойтесь, мы отсюда (из Беларуси) вывезем. Никто ничего не вывезет. Мы не позволим», - цитирует слова Лукашенко газета «Комерсант-Украина».

Заявление относительно урана Лукашенко озвучил в ходе рабочей поездки в Мозирский район Беларуси. При этом он подчеркнул, что «в Беларуси остался высокообогащенный уран, сотни килограммов».

«Мне уже который год кряду говорят: вывозите этот уран. Хотите - в Америку, мы вам заплатим, хотите - в Россию. Я говорю: "Во-первых, почему вы нам диктуете, если это наш товар, мы его содержим под контролем МАГАТЭ. Мы не собираемся делать "грязные" бомбы или кому-то продавать. Мы используем этот уран в исследовательских целях ", - сказал президент Беларуси.

"Меня сейчас приперли к стенке, нож к горлу - отдай. Я говорю, что уже отдали в свое время ядерное оружие, а что мы с этого имеем? "- отметил Лукашенко.

При этом, он заверил, что не даст другим странам диктовать Беларуси свои требования.

"Наклонять Беларусь никому не разрешено. Мы будем разговаривать только солидно, по-партнерски, как бы на нас не давила Америка и с другой стороны Россия. А тут давление идет с двух сторон, и мы это чувствуем ", - резюмировал Лукашенко.

Примечательно, что соответствующие урановые заявления белорусский президент озвучил 14 апреля, через два дня после того как Президент Украины Виктор Янукович согласился на сдачу 90 кг отечественного высокообогащенного урана. Договоренность о том, что наше государство лишится стратегических запасов этого материала до 2012 была достигнута по итогам встречи Януковича с президентом США Бараком Обамой.

Как отметил пресс-секретарь Белого дома Роберт Гиббс на специальном брифинге в рамках саммита по ядерной безопасности, запасов высокообогащенного урана, которые Украина использует для проведения исследований и создания медицинских изотопов, достаточно для создания нескольких ядерных зарядов.

«Янукович объявил о решении Украины избавиться от всех запасов высокообогащенного урана до проведения следующего саммита из ядерной безопасности», - шла речь в заявлении представителя Белого дома.