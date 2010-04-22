Оппозиция собирается для консультаций

Сегодня, 22 апреля, оппозиция проведет консультации относительно совместных действий для сопротивления договоренностям российского и украинского президентов об условиях базирования Черноморского флота в Севастополе.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ТВі, об этом в телеэфире сказал председатель парламентского комитета по вопросам национальной безопасности и обороны Анатолий ГРИЦЕНКО.

Он заявил, что подпишется под инициированным Блоком Тимошенко обращением к председателю Верховной Рады о проведении 24 апреля внеочередной сессии парламента. Вместе с тем А.ГРИЦЕНКО отметил, что остановить новые межгосударственные договоренности будет трудно. «ЯНУКОВИЧ имеет большинство, чтобы провести это решение несмотря на попытки оппозиции. Оппозиция, к величайшему сожалению, в меньшинстве в парламенте, оппозиция в меньшинстве в обществе, также признаем это. Не выведет на улицу полмиллиона людей для того, чтобы остановить такой шаг», - отметил А.ГРИЦЕНКО.

Между тем первым шагом, по мнению народного депутата, должна быть парламентская борьба. «Голосов оппозиции не хватит, будем убеждать тех, кто в коалиции», - сказал А.ГРИЦЕНКО.