17.00 - обычное время, чтобы провести митинг в поддержку Луценко и получить флаг

Около 10 тыс. жителей Ровно провели митинг в поддержку гражданского движения «Народная самооборона».

Как передает корреспондент УНИАН, митинг начался около 17.00 выступлениями артистов украинской эстрады.

После этого со своими речами к людям обратились лидеры “Народной самообороны” Тарас СТЕЦКИВ и Юрий ЛУЦЕНКО. Они призывали людей объединяться для установления контроля над властью.

По словам Ю.ЛУЦЕНКО, украинский народ избрал эту власть для того, чтобы она улучшила его жизнь. Но на сегодня побеждают политические амбиции. Ю.ЛУЦЕНКО подчеркнул, что в развитых европейских странах люди выходят на митинги и демонстрации с целью защитить свои права, и в них это получается. Так же и украинский народ должен объединиться и заставить избранных им политиков выполнять свои предвыборные обещания.

Также Ю.ЛУЦЕНКО призывал людей присоединяться к Маршу справедливости, который планируется провести весной в Киеве.

В конце митинга Ю.ЛУЦЕНКО передал участникам митинга большой флаг с символикой «Народной самообороны», после чего прозвучал национальный гимн Украины.

Как сообщал УНИАН, 23 января Ю.ЛУЦЕНКО начал тур областями Украины для создания на местах инициативных групп и организационных комитетов гражданского движения «Народная самооборона».