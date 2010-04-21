Партия Ющенко требует для Януковича импичмента

“Наша Украина” заявляет, что Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ, который нарушил нормы украинской Конституции (ст.17) о запрещении размещения на территории Украины иностранных военных баз, должен быть смещен в порядке импичмента.

Как отмечается в переданном агентству УНИАН заявлении “Нашей Украины”, “в последнее время нашему обществу начали активно навязывать мысль о том, что в Украине принципиальный водораздел между политиками якобы проходит по линии “старые политики” и “новые политики”. Но сегодняшние переговоры в Харькове президентов Украины и РФ - ЯНУКОВИЧА и МЕДВЕДЕВА, к сожалению, в очередной раз подтвердили старую истину: в Украине принципиальные отличия между политиками лежат лишь в одной плоскости - готовности или неготовности сдавать Москве украинские интересы”.

“Отличия между предателями заключаются лишь в том, что кто-то пытается делать это втихую, как ТИМОШЕНКО, которая повязала Украине петлю в виде январских газовых соглашений 2009 года, рассказывая, что это выгодно Украине. А кто-то, как ЯНУКОВИЧ, не скрывает, что готов уступить россиянам все, чего они захотят”, отмечают в “Нашей Украине”.

“В реальных действиях нынешней власти виден четкой курс на русификацию и сдачу национальных интересов: русеет украинское информационное пространство, подвергаются пересмотру достижения в восстановлении исторической памяти, сокрушительным ударом по национальным интересам страны стало согласие власти на продление пребывания ЧФ РФ в Украине на 25 лет. Кроме этого, команда ЯНУКОВИЧА, очевидно, готовится сдать россиянам и последние стратегические ресурсы Украины: авиапром, атомную энергетику и подземные хранилища газа. Совладение с россиянами в этих сферах может означать лишь одно – Москва будет контролировать эти стратегические сферы, и они будут работать в ее интересах”, убеждены авторы заявления.

“К сожалению, ЯНУКОВИЧ в Харькове во взаимоотношениях с Москвой перешел с уровня «стратегического партнерства» сразу на уровень «стратегического холопства». Черный, предательский характер харьковских договоренностей был даже омыт человеческой кровью, через которую переступил кортеж ЯНУКОВИЧА, следуя в Харьков. В этой ситуации логическим выглядит и не допуск украинских журналистов на итоговую пресс-конференцию ЯНУКОВИЧА и МЕДВЕДЕВА в Харькове”, заявляет “Наша Украина”.

“Заключив харьковские договоренности, ЯНУКОВИЧ противопоставил себя Украине. Президент, который нарушил нормы украинской Конституции (ст.17) относительно запрещения размещения на территории Украины иностранных военных баз, должен быть смещен в порядке импичмента. Политический выход из нынешней ситуации может быть один – досрочные парламентские выборы. Лучше решить данную ситуацию политическими методами, и не доводить до массовых акций гражданского неповиновения”, говорится в заявлении.