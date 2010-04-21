Тимошенко готовит Януковичу «черную субботу»

Фракция БЮТ будет требовать созыва внеочередного заседания Верховной Рады в субботу, 24 апреля, в связи с подписанием соглашения о продлении срока пребывания Черноморского флота Российской Федерации в Украине.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявила лидер объединенной демократической оппозиции Юлия ТИМОШЕНКО сегодня на брифинге в Киеве.

«Для того чтобы собрать внеочередную сессию, мы приглашаем всех депутатов всех фракций прибыть завтра утром для сбора подписей для созыва внеочередного заседания», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Она считает «антиконституционным» соглашение о продлении срока пребывания Черноморского флота Российской Федерации в Украине, и выразила убеждение, что этот фактор должен объединить все оппозиционные силы.

«Мы будем собирать эти подписи возле сессионного зала Верховной Рады завтра утром до тех пор, пока не соберем 150 подписей», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Как сообщал УНИАН, сегодня в Харькове Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ и Президент России Дмитрий МЕДВЕДЕВ подписали соглашение о продлении срока базирования Черноморского флота РФ в Крыму после 2017 года, которым предусмотрено базирование российской военной базы в Севастополе до 2042 года.