Литвин «проглотил» договор по ЧФ РФ

Председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН надеется, что украинско-российские договоренности будут выгодны обеим странам.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Верховной Рады Украины, об этом он сказал во время пресс-конференции в информационном агентстве «РИА Новости» с участием журналистов из стран СНГ, отвечая на вопрос, каких уступок следует ожидать от Украины во время решения вопроса по снижению цены на российский газ.

«Речь идет о выстраивании системных отношений между Украиной и Россией, о взаимовыгодных договоренностях, а не об уступках со стороны Украины», - отметил В.ЛИТВИН.

В то же время, по его словам, «предыдущие действия украинской власти, по сути, завели страну в тупик в вопросах энергетического сотрудничества». «Остается непонятным, почему высшее руководство страны подписало контракты, по которым цена на газ для Украины является самой высокой среди европейских стран? Хотелось бы узнать логику формулы этой цены, а также - кто от этого что получил», - заявил руководитель украинского парламента.

Он выразил предположение, что соглашение о снижении цены на газ раскритикуют некоторые политики и политические силы.

По мнению В.ЛИТВИНА, необходимо признать, что у Украины и России непаритетные позиции: в результате газовых контрактов, подписанных зимой 2009 года, проблемы получила Украина, а Россия их не имеет. «Но я надеюсь, что при урегулировании этого вопроса выиграет одна сторона и не потеряет другая», - сказал В.ЛИТВИН.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 21 апреля, в Харькове председатель правления НАК «Нафтогаз Украины» Евгений БАКУЛИН и председатель правления «Газпрома» Алексей МИЛЛЕР подписали приложение к контракту от 19 января 2009 года между “Газпромом” и “Нафтогазом” о купле-продаже природного газа в 2009-2019 годах, а также приложение к контракту от 19 июня 2009 года об объемах и условиях транзита природного газа через территорию Украины на 2009-2019 годы.

Президент России Дмитрий МЕДВЕДЕВ объяснил журналистам, что в отмеченных договоренностях речь идет о снижении цены на российский газ для Украины на 30%, а если цена газа в соответствии с определенной формулой будет больше 330 долларов, то такая скидка будет составлять 100 долларов.

Также сегодня в Харькове Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ и Д.МЕДВЕДЕВ подписали соглашение о продлении сроков базирования Черноморского флота РФ в Крыму после 2017 года, которым предусмотрено базирование российской военной базы в Севастополе до 2042 года.