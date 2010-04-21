Литвин ждет бюджета в пятницу

Председатель Верховной Рады Владимир ЛИТВИН заявляет, что в пятницу проект государственного бюджета на 2010 год поступит в парламент.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ВР, об этом В.ЛИТВИН сказал сегодня на пресс-конференции с участием журналистов из стран - членов СНГ.

Как отметил председатель ВР, главные задачи, которые встанут перед парламентом на следующей сессионной неделе, - принятие программы социально-экономического развития страны, ратификационные вопросы, а также рассмотрение и принятие государственного бюджета на 2010 год.

«Мы планируем принять бюджет до 30 апреля. Понятно, что это экстремальные условия для принятия такого документа. Он практически готов, осталось дождаться согласованной с российской стороной цены на газ и пересчитать согласно ей соответствующие показатели. В пятницу проект госбюджета поступит в Верховную Раду», - сообщил В.ЛИТВИН.