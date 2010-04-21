Эксперт видит, что ПР готовится к выборам

Заместитель директора Агентства моделирования ситуаций Алексей ГОЛОБУЦКИЙ считает, что команда Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА активно готовится к выборам, в которых ставка на административный ресурс будет приоритетной.

Об этом говорится в переданном агентству УНИАН комментарии А.ГОЛОБУЦКОГО относительно завершения процесса формирования вертикали исполнительной власти в регионах.

«Очевидно, что ЯНУКОВИЧ пытается переломить ситуацию и организовать так называемые «точки прорыва» в «чужих» регионах. Именно этим объясняется назначение губернаторами в западных областях проверенных киевских политиков – Михаила ПАПИЕВА, Ярослава СУХОГО и Василия ГОРБАЛЯ. Для эффективной мобилизации админресурса и переформатирования отношений на региональном уровне потребуется время. Это значит, что Партия регионов начинает усиленно готовиться к выборам, которые состоятся не раньше, чем через полгода, и не позже, чем через год», - отметил А.ГОЛОБУЦКИЙ.

По мнению эксперта, подход команды В.ЯНУКОВИЧА хоть и выглядит рискованным, однако может иметь позитивные результаты в краткосрочной перспективе.

«И ПАПИЕВ, и СУХОЙ, и ГОРБАЛЬ, очевидно, не являются выдвиженцами местных политических элит. Однако в этом и заключается их позитив – они равноудалены от групп влияния и интересов региональной элиты. Одновременно с этим позиции ПР в этих регионах не имели серьезных перспектив для роста в случае консервативных сценариев развития ситуации. Очевидно, что задача новых губернаторов будет заключаться в организации технологического прорыва в формировании позитивного имиджа новой власти», - считает заместитель директора АМС.