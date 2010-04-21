Губернатор Сухой просит прощения у галичан

Председатель Тернопольской облгосадминистрации Ярослав СУХОЙ извинился за оскорбительные высказывания в адрес галичан.

Об этом он сообщил в интервью газете областных властей «Свобода».

Как отметил Я.СУХОЙ, за слова, которые ему приписывали, он извинился еще в 1990 году. «И на днях, на местном телевидении, еще раз попросил прощения», – сказал председатель ОГА и добавил, что «какое-то интервью в «Известиях КПСС» в 1990 году», которое ему сейчас инкриминируют, он не давал.

«Я еще тогда на митинге на лестнице обкома партии людям объяснял, что не давал никакого интервью. Журналисты выдернули отдельные слова, которые и опубликовали. Но поскольку там были оскорбительные высказывания в адрес галичан, я обратился к обществу с извинением», – пояснил свою позицию Я.СУХОЙ.

Он также заверил, что с тех пор, как возглавлял в Тернополе городской комитет КПСС, многое переосмыслил и переоценил. «Я не выступал против независимости, возможно, сошел с дороги. Люди должны знать: политик имеет право один раз в жизни изменить свои взгляды. После 1991 года я не восстанавливался в КПСС, не возглавил здесь, в родной мне Тернопольской области, никаких движений сопротивления, как предлагали некоторые горячие головы. В конечном итоге, я никогда не выступал, как мне приписывают, против награждения Бандеры, Шухевича. Я понял, что есть общественный компромисс, когда люди, политические силы договариваются между собой во имя благосостояния и блага государства и его граждан», – утверждает Я.СУХОЙ.

Он призвал все политические силы области, которые сейчас критикуют его за партийное прошлое, «не навешивать ярлыки», а «закачивать рукава и приниматься за хозяйство». «Никаким янычаром, изменником украинского народа я не был и не буду никогда. Да, у меня есть своя точка зрения, и она заключается в том, что прежде, чем выходить на митинги, нужно обеспечить людям достойную жизнь. На улице весна, пора сеять, сажать. Пора думать о будущем урожае», – подчеркнул Я.СУХОЙ.

Как сообщал УНИАН, сразу после представления Я.СУХОГО 7 апреля как председателя облгосадминистрации ВО «Свобода», которая имеет самую многочисленную фракцию в областном совете, заявила, что не воспринимает такое назначение и считает его недопустимым, из-за коммунистического прошлого Я.СУХОГО, а также его позиции относительно национальных героев.