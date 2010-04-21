Янукович сдаст России украинский авиапром?

Лидер партии «За Украину!», народный депутат Вячеслав КИРИЛЕНКО заявляет, что информация о намерениях власти отдать России украинскую авиационную промышленность требует безотлагательного расследования.

Как сообщили УНИАН в партии «За Украину!», по мнению В.КИРИЛЕНКО, «если переговоры действительно ведутся вокруг проекта межправительственного соглашения, обнародованного в СМИ, это означает подготовку к очередной «сдаче» стратегических интересов Украинского государства».

«Передача контрольного пакета акций государственного концерна «Антонов» в собственность ОАО «ОАК», 89% акций которой принадлежат Российскому государству, так же как пункты о назначении руководителем наблюдательного совета «Антонова» гражданина России и много других положений документа означают сдачу России стратегической отрасли нашей экономики, - отметил В.КИРИЛЕНКО. - Украина как авиационное государство перестанет существовать, а наши авиапредприятия станут подразделениями по обслуживанию российского авиапрома с российским же менеджментом во главе».

«Партия «За Украину!» осуждает политику сдачи украинской ГТС, аваапрома и других стратегических предприятий в обмен на более дешевый газ для приближенных к ЯНУКОВИЧУ олигархов» - подчеркнул В.КИРИЛЕНКО.

По его мнению, «переговоры о газе должны вести не правительственные чиновники, а хозяйствующие субъекты, как это существует во всем мире; и тем более недопустимо, чтобы украинское правительство смешивало в кучу вопросы газа и контроля Украины над собственной промышленностью».