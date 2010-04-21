Сегодня Янукович встретится с Медведевым

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ сегодня в Харькове встретится с Президентом Российской Федерации Дмитрием МЕДВЕДЕВЫМ.

Как передает корреспондент УНИАН, среди вопросов, которые планируются к обсуждению, – развитие кооперации в самолетостроении, актуальные проблемы приграничного и межрегионального сотрудничества, газовые договоренности и условия базирования Черноморского флота РФ в Крыму.

На встрече президентов Украины и России также речь будет вестись о подготовке к совместному празднованию 65-летия Победы в Великой Отечественной войне.

Также состоится встреча президентов с руководителями пограничных регионов Украины и России, в ходе которой главы государств обсудят актуальные вопросы дальнейшего развития украинско-российского межрегионального сотрудничества.

По программе визита В.ЯНУКОВИЧ и Д.МЕДВЕДЕВ также посетят Харьковский авиационный завод.