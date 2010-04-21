Если бы выборы в Одессе состоялись сегодня (опрос)

Более трети жителей Одессы совсем неудовлетворенны тем, как решаются проблемы города.

Об этом свидетельствуют результаты телефонного опроса «Оценка работы городского совета Одессы и мера. Мнение горожан», проведенного с 16 по 18 апреля 2010 года Одесским филиалом Института Горшенина.

Всего согласно случайной выборке было опрошено 1 тыс. респондентов в возрасте от 18 лет. Квотами были пол и возраст опрошеных. Погрешность репрезентативности исследования не превышает +/-3,2%.

По результатам этого исследования эксперты Института Горшенина сделали следующие выводы: 38,7% одесситов «совсем неудовлетворенны» тем, как местные власти решают насущные проблемы города, еще 33,3% опрошенных – «скорее неудовлетворены».

Довольны тем, как городские власти решают проблемы города, менее четверти одесситов (23,1%). Из них 18,1% заявили, что работа местных властей по решению насущных проблем города их «скорее удовлетворяет», и только 5,0% сказали, что «вполне удовлетворяет». Не определились с позицией по данному вопросу 4,9% жителей Одессы.

Более половины горожан (59,3%) негативно оценивает работу Одесского городского совета. Из них около трети (31,3%) оценивает работу горсовета «точно отрицательно», более четверти (28,0%) – «скорее отрицательно».

Позитивную оценку деятельности Одесского городского совета дали 23,4% респондентов. Из них 18,6% оценивают работу горсовета «скорее положительно», 4,8% - «точно положительно». Затруднились оценить деятельность Одесского городского совета 17,3% опрошенных.

Также треть одесситов (34,8%) однозначно отрицательно оценивает работу Эдуарда ГУРВИЦА на посту мэра Одессы. Еще около четверти (26,2%) дали оценку «скорее отрицательно». Число тех, кто позитивно оценивает его деятельность, меньше, но не на много, – 30,7% жителей Одессы. Из них каждый пятый (21,6%) оценивает работу мэра Одессы «скорее положительно», а каждый десятый (9,1%) – «точно положительно». Затруднились с оценкой деятельности Э.ГУРВИЦА 8,3% респондентов.

Около трети опрошенных (36,4%) на вопрос, отражают ли их интересы действия Одесского городского председателя, выбрали вариант ответа «точно нет», более четверти (28,3%) – «скорее нет». В то же время, более четверти одесситов (27,2%) считают, что действия мэра города отражают их интересы. Из них18,0% ответили «скорее да», а 9,2% - «точно да» на этот вопрос. Затруднились с ответом – 8,1% респондентов.

Если бы выборы мэра Одессы проводились в ближайшее воскресенье, каждый шестой одессит проголосовал бы за Алексея КОСТУСЕВА (15,9%), почти такой же результат был бы у Сергея ГРИНЕВЕЦКОГО (15,5%). Действующего мэра Одессы Э.ГУРВИЦА поддержали бы 14,6% горожан, а 12,6% проголосовали бы за молодого политика Алексея ГОНЧАРЕНКО. Сергей КИВАЛОВ и Светлана ФАБРИКАНТ набрали бы 7,9% и 5,3% голосов одесситов соответственно. Остальные возможные кандидаты на пост Одесского городского председателя набрали бы менее 2% голосов. При этом против всех на выборах мэра Одессы проголосовало бы 6,2% горожан. Затруднились ответить на данный вопрос 16,7% респондентов.